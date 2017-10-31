В Херсоне в столб врезался автобус с пассажирами: пострадали люди

Такие данные распространили в Отделе коммуникации ГУ НП региона. Согласно данным – авария эта произошла на пересечении улицы Ушакова и Кулика. Как отметил водитель автобуса – его вдруг подрезало авто, и он не справился с управлением и в итоге врезался в столб. В результате аварии сразу пять человек были травмированы – их отвезли в ближайшую больницу. Состояние пострадавших – удовлетворительное.

Как сообщал УРА-Информ, два легковых авто столкнулись на Прикарпатье и в результате погибло сразу три человека. Еще несколько человек получили травмы. Авария зафиксирована в Коломыйском районе.