В Харькове горел подземный переход

Такие данные распространили в пресс-службе ГУ ГСЧС региона. Согласно данным – примерно в четыре часа ночи 31-го октября на номер "101" поступило сообщение про возгорание в подземном переходе "Героев Труда".

Оказалось, что в переходе загорелась бумага. Вскоре на место отправились сразу три подразделения ГСЧС. Уже через полчаса спасателями возгорание было устранено. Площадь данного пожара составила три метра квадратных. По итогам случившегося никто не пострадал.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сгорело общежитие, в котором жили переселенцы. Это произошло ночью 26-го октября.