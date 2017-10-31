10:45 31.10.2017 | Происшествия | Новости
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В японской квартире обнаружили остатки мертвых тел

В одной из японских квартир правоохранители обнаружили останки человеческих трупов. Об этом передает The Guardian.

В японской квартире обнаружили остатки мертвых тел

В жилье 27-летнего местного жителя японская полиция провела обыски, в результате было обнаружено трупы девяти человек. В помещении находились кулеры с водой, каждый из которых содержал части тела. Сама мужчина проживает в пригороде Токио и ужасные находки в своей квартире покамест никак не комментирует.

Правоохранители вышли на след мужчины после того, как видели 23-летнюю женщину на камерах наблюдения, которая гуляла с этим мужчиной. Затем она пропала безвести, родственники обратились в полицию. На данный момент задержанный находится под стражей.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно тайфун "Лан" в Японии убил пять человека и 90 травмировал.

 


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