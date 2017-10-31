В Израиле ликвидировали туннель исламистских боевиков

Сообщается, что в результате проведения операции израильскими саперами погибло около восьми человек, еще 14 получили ранения и вынуждены были перебраться на сторону Сектора. В самом регионе сообщили о том, что туннель принадлежал военизированной организации "Исламский джихад".

Исламисты заявили, что перемирие, которое было неформально согласовано двумя сторонами отныне не действует, и что боевики будут отвечать на любые провокационные действия израильских военных.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также предупредил, что Израиль будет уничтожать любого, кто сочтет нарушить суверинитет страны.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Палестина подала иск в отношении Израиля в Международный суд в Гааге.