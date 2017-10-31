09:43 31.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии предотвратили террористический акт

В Германии правоохранители задержали мужчину, который планировал совершить теракт. Об этом передает AFP.

В Германии предотвратили террористический акт

Сообщается, что задержанный мужчина оказался гражданином Сирии и прибыл в страну в качестве беженца. Его подозревают в попытке организации исламистского нападения. Во время обыска у иностранца обнаружили при себе холодное оружие. Сириец планировал совершить несколько нападений в одном из многолюдных мест - вокзале или торговом центре.

Ранее похожий случай произошел во Франции, там иностранец с ножом бросился кромсать прохожих, в результате чего от порезом скончались две женщины. Полиция убили преступника на месте.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в французском Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали три человека.


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