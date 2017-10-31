19:55 31.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Эстонии открыли новую базу Альянса

В Естонии военные силы НАТО открыли новые казармы и тренировочную базу для сил Альянса. Об этом передает пресс-служба Минобороны Эстонии.

В Эстонии открыли новую базу Альянса

Военная база будет состоять из 20 построек, из них три казарменных помещения, где размещены 300 спальных и 30 рабочих мест, несколько кафетериев и столовых. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров.

Руководство Альянса считает, что размещение военной базы в Эстонии в очередной раз доказывает приверженность страны военному курсу НАТО, а также ее стандартам вооружения, экипировки и обучения. Место для дислокации базы было выбрано специально рядом с границей РФ, так как продолжает существовать возможность эскалации конфликта в Прибалтике.

Как сообщалось в " УРА-Информ", с июля  Эстония начала председательствовать в Совете Европейского Союза.


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