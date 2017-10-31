В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

Об этом сообщает Tolonews.

По информации ведомства, семь человек, включая женщину, были убиты во время бомбардировок в зеленой зоне дипломатического квартала.

Отмечается, что количество жертв может увеличиться, так как состояние пострадавших тяжелое.

Взрыв произошел примерно около четырех часов дня по местному времени.

Примечательно, что смертник въехал в район через парк, который граничит с дипломатической зоной. Он смог проникнуть в район, в котором расположено множество посольств, некоторые государственные ведомства, пансионаты и несколько частных компаний.

К времени взрыва все государственные чиновники и сотрудники посольств покинули этот район.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Купянск в одном из зданий взорвался снаряд. В результате инцидента погиб местный житель, происшествие случилось на улице Загреблянской. 45-летний местный житель получил многочисленные телесные повреждения.