В дипломатическом районе Кабула взорвался смертник, есть погибшие

В укреплении Кабульской дипломатической зоне Вазир Акбархана подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли семь человек и 21 мирный житель получил ранения.
Об этом сообщает Tolonews.
По информации ведомства, семь человек, включая женщину, были убиты во время бомбардировок в зеленой зоне дипломатического квартала.
Отмечается, что количество жертв может увеличиться, так как состояние пострадавших тяжелое.
Взрыв произошел примерно около четырех часов дня по местному времени.
Примечательно, что смертник въехал в район через парк, который граничит с дипломатической зоной. Он смог проникнуть в район, в котором расположено множество посольств, некоторые государственные ведомства, пансионаты и несколько частных компаний.
К времени взрыва все государственные чиновники и сотрудники посольств покинули этот район.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Купянск в одном из зданий взорвался снаряд. В результате инцидента погиб местный житель, происшествие случилось на улице Загреблянской. 45-летний местный житель получил многочисленные телесные повреждения.