12:27 31.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177743:mysnichenko

В "Борисполе" грузовик попал под крыло самолета

В международном аэропорту "Борисполь", расположенном около столицы, под крылом самолета оказался грузовик. 

В

Такие данные при помощи социальной сети Facebook поведал очевидец этого инцидента Игорь Гуменный. По его словам – он прибыл в аэропорт и ожидает своего вылета, однако что-то произошло и грузовое авто попало под крыло самолета. В итоге вылет данного рейса перенесли – по техническим причинам – отметил очевидец.

Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье произошло столкновение двух автомобилей. По итогам данного ДТП погибло сразу три человека. Авария произошло 30-го октября в Коломыйском районе. Кроме трех погибших, еще трое граждан по итогам ДТП травмированы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив