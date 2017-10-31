В "Борисполе" грузовик попал под крыло самолета

Такие данные при помощи социальной сети Facebook поведал очевидец этого инцидента Игорь Гуменный. По его словам – он прибыл в аэропорт и ожидает своего вылета, однако что-то произошло и грузовое авто попало под крыло самолета. В итоге вылет данного рейса перенесли – по техническим причинам – отметил очевидец.

Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье произошло столкновение двух автомобилей. По итогам данного ДТП погибло сразу три человека. Авария произошло 30-го октября в Коломыйском районе. Кроме трех погибших, еще трое граждан по итогам ДТП травмированы.