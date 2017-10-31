08:56 31.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бенгази задержан подозреваемый в покушении на американского посла

В Ливии американские спецслужбы провели задержание подозреваемого в убийстве американского посла Кристофера Стивенса в 2012 году.

В Бенгази задержан подозреваемый в покушении на американского посла

Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно информации источника, мужчину обвиняют в убийстве американского посла, а также трех сотрудников ливийского консульства в Бенгази. Американское разведывательное управление не исключает, что задержанный Мустафа аль-Имам мог иметь связи с ливийскими террористами.

Операция по задержанию подозреваемого была утверждена лично президентом США Дональдом Трампом совместно с ливийскими правительственными правоохранителями. Напомним, что Кристофер Стивенс погиб во время восстания против Муаммара Каддафи в 2012 году, в результате которого ливийский лидер был зверски убит.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в столице Ливии Триполи группа вооруженных мужчин похитили бывшего премьера-министра страны Али Зейдана.


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