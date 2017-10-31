В Северной Корее на ядерном полигоне погибло 200 человек

В результате инцидента погибли 200 человек. Как сообщает во вторник, 31 октября, Asahi TV, ссылаясь на свои источники рухнул туннель, в котором работало около ста рабочих на испытательном полигоне. В результате обрушения погибло все, кто там находился.

Еще сто рабочих, которые были отправлены спасать своих коллег, погибли в результате второго обрушения.

Вместе с тем точная дата катастрофы неизвестна, но по данным источника, обрушение произошло после того, как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание на этом участке.

По данным источника обрушение шахты вызвали именно подземные толчки от взрыва.

Напомним, Дональд Трамп пообещал в случае необходимости применить силу против Северной Кореи.

Как сообщал УРА-Информ, 25 сентября в КНДР заявили о начале войны с США и пообещали сбивать американские самолеты.