Пакистанка убила 15 человек при попытке отравить мужа

Об этом сообщает местное издание Daily Pakistan.

По информации ведомства, Асию Биби, 21-летнюю жительницу Музаффаргарха, штат Пенджаб, около месяца назад против ее воли выдали замуж за Амджада Лашари. Девушка влюблена в другого молодого человека Шахида и была недовольна браком. Несколько раз ссорилась с супругом и его родственниками и даже вернулась в родительский дом, но ее отослали обратно.

После этого Асия вместе с Шахидом и родственницей Зариной спланировали убийство ее мужа.

Девушка добавила в молоко, предназначавшееся ее супругу, крысиный яд. Однако мужчина не стал пить молоко, а позже свекровь Асии использовала его для приготовления традиционного для Южной Азии йогурта ласси.

В результате во время ужина, 26 октября, отравились 27 человек, 15 из них, в том числе и нелюбимый муж, позже скончались.

Местная полиция задержала троих подозреваемых.

В ходе расследования Асия призналась, что хотела выйти замуж за возлюбленного Шахида, но поскольку она уже была связана брачными узами, то они вместе разработали план убийства Амджада. Девушка утверждает, что именно Шахид дал ей яд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", нацполиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" после расстрела под Киевом супруги Адама Осмаева Амины Окуевой. По словам Жуковича, в данный момент работает следственно-оперативная группа. Кроме того, оперативники опрашивают возможных свидетелей ужасного убийства Окуевой.