Осмаев связывает вчерашнее нападение с покушением, которое было совершено на него ранее

По его словам, в понедельник вечером, 30 октября, они возвращались домой. После переезда в поселке Глеваха Киевской области их обстреляли.

Вокруг меня все разлеталось, панель вся. Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель. Затем машина остановилась. Я пытался оказать помощь Амине, но пуля попала ей в в голову. Так что помощь была не нужна, - пояснил он, добавив, что связывает это нападение с покушением, которое было совершено на него ранее.

Он также предположил, что это может быть "российский след", а также связывает инцидент с покушением на народного депутата Игоря Мосийчука, с которым он раньше работал.

Это какая-то террористическая группировка, – заявил чеченский доброволец.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Амина Окуева была убита 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранение. Полиция ввела план Сирена.