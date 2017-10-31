На Житомирщине перевернулся микроавтобус, водитель погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля. Как сообщает отдел коммуникации Главного Управления чрезвычайных происшествий в области, авария произошла под утро на трассе "Киев-Чоп".

Уже на месте происшествия полиция установила, что 51-летний водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" не справился с управлением. От чего его машина вылетела на обочину, а затем перевернулась.

От полученных травм во время аварии водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. В автомобиле также находилась пассажирка. 32-летняя жительница Закарпатья травм не получила.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельств происшествия. Открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 30 октября, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области столкнулись Skoda и Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибло. Еще троих с травмами скорая помощь увезла в больницу.