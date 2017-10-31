11:38 31.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье столкнулись две иномарки, погибло три человека

В понедельник вечером, 30 октября, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области столкнулись Skoda и Mercedes.

На Прикарпатье столкнулись две иномарки, погибло три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибло. Еще троих с травмами скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Стрый-Черновцы-Мамалыга", между населенными пунктами Раковчик и Корнич Коломыйского района. Около полуночи 27-летний житель Коломыйского района, управляя автомобилем марки Skoda, по неизвестным пока причинам, столкнулся с микроавтобусом, который двигался со стороны Черновцов.

За рулем Mercedes находился 40-летний жителя Львова. От сильного удара легковушка выехала за пределы проезжей части, съехала в кювет и перевернулась. Ее водитель и двое пассажиров, погибли на месте происшествия.

Еще одна пассажирка пострадавшего автомобиля получила травмы и доставлена в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы с закрытой черепно-мозговой травой, политравмой, перелом челюсти и ребер.

Также травмированы и госпитализированы водитель и пассажир микроавтобуса Mercedes.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 30 октября, возле одного развлекательного заведения города Кропивницкий водитель легковушки сбил девушки. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.


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