Об этом стало известно с японского телеканала Asahi.

По информации ведомства, инцидент произошел на полигоне "Punggye-ri", в туннеле которого произошел обвал.

Отмечается, что около 100 человек погибли под завалами. После этого погибло еще 100 человек, поисковая группа которых пыталась извлечь пострадавших из-под завалов.

Эксперты указывают на то, что причиной обвала может быть шестое ядерное испытание, которое состоялось, третьего сентября.

Тогда на этом полигоне протестировали бомбу весом 100 килотонн. Она была в семь раз мощнее бомбы, которую сбросили на Хиросиму во время Второй мировой войны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канадский глава Джастин Трюдо призвал мировое сообщество принять дополнительный "меры" против агрессивной геополитики страны "утренней росы". По его словам, необходимо как можно скорее "надавить" на КНДР для того, чтобы он отказалась от ядерной программы, которая угрожает всему миру.