На Донбассе террористы обстреляли гражданское авто: водитель погиб

По итогам этого обстрела погиб водитель этого авто. Такие данные в ходе брифинга 31-го октября распространил А. Лысенко – спикер украинского Минобороны. Согласно его словам – на территориях Донбасса, которые были захвачены террористами, растет число нарушений и преступлений против мирного населения.

Работниками т.н. "ГАИ" оккупанты даже позволили открывать огонь на поражение по транспорту людей, которые не выполняют требования про остановку. В частности, недавно расстреляли гражданское авто около Калиновки.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе по итогам военной агрессии 1400 женщин стали вдовами.