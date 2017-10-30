11:16 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пятерых детей госпитализировали с подозрением на менингит

В субботу – 28-го октября – в областную инфекционную больницу Львова обратились пятеро детей.

Во Львове пятерых детей госпитализировали с подозрением на менингит

Так, у всех этих детей подозревают наличие менингита, при этом данный диагноз уже подтвердился у двух. Об этом недавно поведала главный эпидемиолог Львовской области - Наталия Тимко. Согласно ее сообщению – у детей ничего чрезвычайно серьезного не обнаружено, однако в последнее время с одинаковыми жалобами обратилось сразу пятеро. Диагноз был вскоре поставлен детям шести лет и 11-ти. Родители вовремя обратились за помощью к медикам, потому угрозы для жизни детей нет.

Как сообщал УРА-Информ, к середине октября уже 165 тысяч украинцев заболели ОРВИ, а также гриппом.


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