В Украине около 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам работников ГСЧС, в течение, 29 и в ночь на 30 октября, в результате осложнения погодных условий. Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях.

Отмечается, что наиболее пострадала Львовская область, а также Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская, Винницкая, Ровенская, Полтавская, Киевская и Закарпатская области.

Примечательно, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в результате ливневой грозы серьезно затопило некоторые улицы. В частности, из-за дождя в городе даже утонуло несколько авто.