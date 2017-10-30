В Турции перевернулся автобус с туристами, погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще 17 человек получили травмы.

Как сообщает местное издание Anadolu, инцидент произошел в районе Аксеки. Автобус, перевозивший японских туристов, по неизвестным причинам попал в аварию. Скорая помощь увезла всех травмированных в больницу с очень тяжелыми травмами.

В полиции также отметили, что транспортное средство следовало из Анталии в город Конья. Всего в автобусе ехали 18 туристов из Японии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в аварию попал школьный автобус. В результате ДТП пострадало 20 человек, в том числе и пятеро учителей.