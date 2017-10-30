В США из-за столкновения авто и кареты с лошадью погибло трое детей - ФОТО

В американском штате Мичиган трое детей в возрасте семи, девяти и 12 лет погибли после наезда автомобиля на карету, запряженную лошадью.
Об этом сообщает местное издание Fox News.
Отмечается, что шесть других несовершеннолетних, находившихся в карете, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в городе Шеридан около девяти утра, 29 октября. Пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось девять детей.
Сейчас полиция расследует происшествие. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.
Водитель автомобиля не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на железнодорожном переезде локомотив протаранил Daewoo Lanos. В результате аварии водитель легковушки попал в больницу.