В США из-за столкновения авто и кареты с лошадью погибло трое детей - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Fox News.

Отмечается, что шесть других несовершеннолетних, находившихся в карете, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в городе Шеридан около девяти утра, 29 октября. Пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось девять детей.

Сейчас полиция расследует происшествие. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.

Водитель автомобиля не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на железнодорожном переезде локомотив протаранил Daewoo Lanos. В результате аварии водитель легковушки попал в больницу.