08:17 30.10.2017 | Происшествия | Новости
100177600:nastya

В США из-за столкновения авто и кареты с лошадью погибло трое детей - ФОТО

В американском штате Мичиган трое детей в возрасте семи, девяти и 12 лет погибли после наезда автомобиля на карету, запряженную лошадью. 

В США из-за столкновения авто и кареты с лошадью погибло трое детей - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Fox News.

Отмечается, что шесть других несовершеннолетних, находившихся в карете, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в городе Шеридан около девяти утра, 29 октября. Пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось девять детей.

Сейчас полиция расследует происшествие. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.

Водитель автомобиля не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области на железнодорожном переезде локомотив протаранил Daewoo Lanos. В результате аварии водитель легковушки попал в больницу. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив