В Нигерии смертник подорвал себя в мечете, есть погибшие и раненные

В результате террористического акта погибли не менее пяти человек. Есть также много раненных, однако их количество сейчас устанавливается.

Как сообщает AFP, ссылаясь на данные местной полиции, нападение произошло примерно в 15 километрах на север от города Майдугури. В мечеть вошел мужчина, одетый как паломник, когда люди собирались на утреннюю молитву.

Он подозвал себя, убил пять человек и ранил нескольких других, - цитирует агентство одного из сотрудников полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в южной провинции Забул, в Афганистане боевики террористической организации " Талибан" совершили нападение на полицейский блокпост. Нападение произошло около поселка Аргандаб.

Боевики атаковали на автомобилях налетели на контрольно-пропускные пункты, в результате которого погибло около шести полицейских и было ранено около восьми. Количество погибших боевиков составило восемь человек, еще 12 были ранены и взяты под стражу.