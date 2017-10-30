В Луганской области от взрыва гранаты пострадала женщина

Тут неизвестный бросил две гранаты РГД-5 в частный дом. В результате инцидента ранения получила 60-летняя женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, они получили информацию у взрыве после десяти часов вечера. Местные жители сообщали, что в селе Мусиевка Миловского района, во двор и в окно жилого дома неизвестный бросил гранаты.

На момент взрыва в доме находилась пожилая женщина. Ее скорая помощь увезла в больницу с ранениями мягких тканей нижних конечностей. Полиция открыла по факту взрыва уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Покушение на убийство".

Вместе с тем вчера правоохранители получили еще одно сообщение о взрыве гранаты.

В этом же поселке неизвестный бросил гранату в продуктовый магазин. Инцидент произошел около восьми часов вечера и, к счастью, граната не сдетонировала и никто не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Константиновке Донецкой области в одном из кафе произошел взрыв гранаты, в результате чего ранения получили два человека.