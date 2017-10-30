В Луганской области мужчина с ножом напал на полицейского

По словам полицейских, 25-летний житель Северодонецка напал с ножом на полицейского, который пытался спасти от него испуганную женщину. Подозреваемого задержали и он ожидает избрания меры пресечения.

Инцидент произошел возле дома по улице Вилесова, где неизвестный с ножом тянул по улице женщину против ее воли. Полицейские потребовали, чтобы он отпустил женщину. В ответ мужчина совершил три попытки ударить ножом майора полиции в область грудной клетки.

Мгновенная реакция полицейского с коллегами и бронежилет спасли его от ранения. Уже после того, как задержанный был доставлен в отдел полиции, стало известно, что в течение двух месяцев родители задержанного проживают отдельно.

Парень решил кардинально решить семейную проблему и вернуть мать домой. Взял нож, пошел к родной тете, где жила мать и оттуда силой под угрозой применения ножа, потянул ее домой.

При этом мать задержанного не хочет, чтобы из-за нее сына привлекли к уголовной ответственности.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчине грозит тюремный срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44 произошла стрельба.