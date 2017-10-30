В Днепропетровской области во время выборов пострадали двое полицейских

Они охраняли участок, когда на избирательный участок напали неизвестные. Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел после шести часов вечера в селе Майское Синельниковского района.

Тут на участок зашло около 20 неизвестных лиц, которые разбили в помещении окна и повредили имущество. После этого злоумышленники бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях.

Во время нападения телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Сейчас по области объявлен план "Перехват".

Полиция принимает все необходимые меры для задержания подозреваемых, - заверили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, безопасность на местных выборах в ОТО обеспечивают более четыре тысяч полицейских.