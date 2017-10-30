13:14 30.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Австрии из-за урагана чуть не разбился самолет - ВИДЕО

В воскресенье вечером, 29 октября, в аэропорту австрийского Зальцбурга из-за урагана "Герварт" чуть не разбился пассажирский самолет.

В Австрии из-за урагана чуть не разбился самолет - ВИДЕО

Польский Enter Air, который выполнял рейс Франкфурт-Зальцбург, из-за сильного ветра не смог приземлится. Как сообщают очевидцы, при заходе на посадку буквально в нескольких метрах от земли Boeing резко накренился вправо и чуть не задел крылом посадочную полосу.

Затем самолет жестко сел на задние шасси и, оттолкнувшись от взлетной полосы, снова начал набирать высоту. Экипаж решил не рисковать и развернул самолет обратно во Франкфурт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана " Герварт" в странах Европы погибли не менее шести человек. Люди погибли от падения сломанных ветром деревьев и резкого повышения уровня воды.


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