В Австрии из-за урагана чуть не разбился самолет - ВИДЕО
В воскресенье вечером, 29 октября, в аэропорту австрийского Зальцбурга из-за урагана "Герварт" чуть не разбился пассажирский самолет.
Польский Enter Air, который выполнял рейс Франкфурт-Зальцбург, из-за сильного ветра не смог приземлится. Как сообщают очевидцы, при заходе на посадку буквально в нескольких метрах от земли Boeing резко накренился вправо и чуть не задел крылом посадочную полосу.
Затем самолет жестко сел на задние шасси и, оттолкнувшись от взлетной полосы, снова начал набирать высоту. Экипаж решил не рисковать и развернул самолет обратно во Франкфурт.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана " Герварт" в странах Европы погибли не менее шести человек. Люди погибли от падения сломанных ветром деревьев и резкого повышения уровня воды.
Пассажирский авиалайнер Boeing 737 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в городе Екатеринбурге. Об этом сегодня утром сообщили в службе МЧС по Свердловской области. Самолет летел из города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе в Москву.