В Австрии из-за урагана чуть не разбился самолет - ВИДЕО

Польский Enter Air, который выполнял рейс Франкфурт-Зальцбург, из-за сильного ветра не смог приземлится. Как сообщают очевидцы, при заходе на посадку буквально в нескольких метрах от земли Boeing резко накренился вправо и чуть не задел крылом посадочную полосу.

Затем самолет жестко сел на задние шасси и, оттолкнувшись от взлетной полосы, снова начал набирать высоту. Экипаж решил не рисковать и развернул самолет обратно во Франкфурт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана " Герварт" в странах Европы погибли не менее шести человек. Люди погибли от падения сломанных ветром деревьев и резкого повышения уровня воды.