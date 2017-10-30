В Армении неизвестный взял детей в заложники

На месте захвата работают сотрудники полиции, они пытаются установить причины действий мужчины. Информации о пострадавших покамест нет, в заложниках находится один ребенок. Инцидент произошел в обед. Мужчина зашел в здание детского сада и стал угрожать ее воспитателям расправой.

Местные власти не комментируют данный инцидент, полиция будет проводить патрулирование помещение садика круглосуточно. Похожий случай недавно произошел в Британии, там неизвестный с оружием взял в заложники посетителей развлекательного центра. Все пленники были освобождены, мужчина взят под стражу.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на сегодняшний день вопрос освобождения украинских заложников в Минске зашел в тупик.