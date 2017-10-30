"Талибан" совершил нападение на полицейский участок

Об этом передает ToloNews.

Нападение произошло около поселка Аргандаб. Боевики атаковали на автомобилях налетели на контрольно-пропускные пункты, в результате которого погибло около шести полицейских и было ранено около восьми. Количество погибших боевиков составило восемь человек, еще 12 были ранены и взяты под стражу.

Сотрудникам полиции удалось отразить атаку, однако часть боевиков успела скрыться. Подобную практику талибы применяют довольно часто, совершая нападения на правительственные войска и полицейские участки.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно террористы организации " Талибан" совершили нападение на корпус Афганской национальной армии в Мейланде.