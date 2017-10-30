Разъяренный буйвол устроил погром в китайском магазине

Об этом сообщает издание KNews.

Отмечается, что в ходе инцидента были ранены шесть человек, в том числе - беременная женщина.

Из-за полученных травм двое человек были госпитализированы. Прибывшие на место представители правоохранительных органов застрелили животное.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на жителей немецкого города Хайде напали два диких кабана. В результате были ранены четыре человека. Отмечается, что одну из атак сняли камеры наблюдения, которые размещены возле магазина.Сначала дикие животные направились в салон оптики. На видео видно, как кабаны носятся по комнатам, а сотрудники пытаются спрятаться.