10:59 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177619:Polishuk

Под Харьковом прогремел взрыв, погиб местный житель - ФОТО

В Харьковской области в ночь на понедельник, 30 октября, прогремел взрыв.

Под Харьковом прогремел взрыв, погиб местный житель - ФОТО

В городе Купянск в одном из зданий взорвался снаряд. В результате инцидента погиб местный житель.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, происшествие случилось на улице Загреблянской. 45-летний местный житель получил многочисленные телесные повреждения.

Скорая помощь увезла его в хирургическое отделение местной больницы, однако спасти его врачи не смогли. Уже на месте полиция установила, что мужчина занимался поисками металлолома, одну из своих "находок" он решил разобрать, в результате чего во дворе мужчины произошел взрыв.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны. Полиция открыла по факту смерти мужчины уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области произошел взрыв гранаты в жилом доме, ранена женщина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив