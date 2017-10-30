13:16 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье сгорело два коттеджа

Два деревянных дома на базе отдыха в Солотвино, что в Закарпатье, сгорели. 

На Закарпатье сгорело два коттеджа

Такие данные распространило управление ГСЧС региона. Согласно этим данным – сообщение про возгорание на базе отдыха, которая находится на ул. Гагарина, было получено 29-го октября примерно в 23:30.

К моменту приезда на место спасателей огонь уже успел охватить два деревянных коттеджа. Кроме того – по причине сильных порывов ветра и плотной застройки была угроза перехода огня на прочие строения этой же базы отдыха. В итоге девятеро спасателей локализовали возгорание – 30-го октября в полпервого ночи.

Как сообщал УРА-Информ, пожар произошел в центре столицы. В результате возгорания погиб мужчина.


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