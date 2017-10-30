На трассе "Львов-Краковец" выявлена нелегальная АЗС

Такие данные распространила пресс-служба полиции. Согласно сообщению – патрульные увидели три автобуса, которые перевозили сотрудников предприятия Львовщины. Эти автобусы по очереди подъезжали к авто марки Renault Master и проводили там заправку транспортного средства.

Патрульные вскоре выявили в данном автомобиле топливораздаточное оборудование, а также емкости на 2750 литров с дизельным топливом. Никаких разрешительных документов водитель не предоставил, а также неизвестно происхождение данного горючего - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА планировали вести борьбу с нелегальными АЗС.