На Полтавщине задержали торговцев оружием

Согласно информации источника, в преступную группировку входили трое мужчин, двое из которых - это действующий и отставной сотрудники полиции, третьим оказался бывший уголовник. Они искали клиентов через посредников, а затем при личной встрече передавали оружие.

Во время проведения обысков на квартире и по автомобилям злоумышленников было найдено целый арсенал оружия: пистолеты "Наган", "ТТ", "ПМ", два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра.

На данном этапе проводятся следственно-оперативные действия, а также избрания меры пресечения всем задержанным.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве задержали местного жителя по подозрению в торговле оружием.