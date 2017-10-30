15:43 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177666:roman

На Полтавщине задержали торговцев оружием

В Полтавской области полиция провела задержание мужчин, которые организовали незаконную сеть сбыта оружия. Об этом передает пресс-служба СБУ.

На Полтавщине задержали торговцев оружием

Согласно информации источника, в преступную группировку входили трое мужчин, двое из которых - это действующий и отставной сотрудники полиции, третьим оказался бывший уголовник. Они искали клиентов через посредников, а затем при личной встрече передавали оружие.

Во время проведения обысков на квартире и по автомобилям злоумышленников было найдено целый арсенал оружия: пистолеты "Наган", "ТТ", "ПМ", два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра.

На данном этапе проводятся следственно-оперативные действия, а также избрания меры пресечения всем задержанным.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве задержали местного жителя по подозрению в торговле оружием.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив