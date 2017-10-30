На футбольном матче в Мексике произошла стрельба, есть погибшие

В Мексике в штате Герреро группа вооруженных людей открыла стрельбу по зрителям любительского футбольного матча. В результате происшествия два человека погибли и один получил ранение.
Об этом сообщает издание Quadratin.
Отмечается, что инцидент произошел около 15.00 по местному времени.
Сначала сообщалось о трех раненых, однако позже представители Красного Креста подтвердили, что двое из них погибли.
Раненый был отправлен в госпиталь, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Тела двух погибших родственники забрали домой.
Подробности происшествия пока не сообщаются.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44 произошла стрельба.