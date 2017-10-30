На футбольном матче в Мексике произошла стрельба, есть погибшие

Об этом сообщает издание Quadratin.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.00 по местному времени.

Сначала сообщалось о трех раненых, однако позже представители Красного Креста подтвердили, что двое из них погибли.

Раненый был отправлен в госпиталь, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Тела двух погибших родственники забрали домой.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44 произошла стрельба.