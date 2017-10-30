Грузовик в Ровенской области насмерть сбил мужчину

Как сообщает отдел коммуникации управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп возле села Федоровка. Водитель грузовика "Volvo" наехал на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

За рулем грузовика находился 31-летний водитель из Полтавской области. Ехал в направлении Киева.

Вместе с тем другие водители рассказали, что погибший мужчина пытался бросаться и под другие транспортные средства.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего. Открыто досудебное расследования по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в аварию попал школьный автобус. В результате ДТП пострадало 20 человек, в том числе и пятеро учителей.