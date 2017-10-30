14:50 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Браконьеры попались на убийстве огромной заповедной рыбы - ФОТО

В Одесской области пограничники задержали двух браконьеров со 100-килограммовой белугой, занесенной в Красную книгу Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Браконьеры попались на убийстве огромной заповедной рыбы - ФОТО

Как выяснилось, что корабль нарушителей задержали во время патрулирования Дуная, в районе Старостамбульского устья. В частности, сначала браконьеры пытались избавиться от белуги и выбросили ее а борт, однако она сразу всплыла на поверхность, так как была мертвой.

Во время проверки пограничники обнаружили в лодке четыре рыболовецкие сети длиной 300 метров.

По факту незаконных занятий рыбным промыслом были составлены административные протоколы, которые передали в суд, а рыбу, лодку и запрещенные средства рыбалки были переданы полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Орищи Волынской двое месных жителей решили поохотиться за дичью. Так, из-за неосторожности одного охотника - погиб другой.


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