Арсенал оружия дома хранил житель Кировоградской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национлаьной полиции в Кировоградской области.

По словам правоохранителей, 37-летней мужчина хранил у себя дома пистолет ПМ калибра 9 мм и 22 патрона к нему, 131 патрон калибра 5,45 мм, 87 патронов калибра 7,62 мм, магазин к автомату Калашникова, два штык-ножа военного образца, гранату РГД-5, два запала к ним, гранату к подствольному гранатомету АК и устройство для отстрела резиновых пуль.

В полиции по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье правоохранители у жителя изъяли серьезный арсенал оружия, а также боеприпасов. У человека вскоре изъяли примерно пять тысяч боеприпасов и восемь единиц оружия.