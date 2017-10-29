В Сомали в одной из гостиниц произошла перестрелка

Сообщается, что в здании гостиницы продолжается стрельба, однако службам безопасности уже удалось эвакуировать более 30 человек из помещения, в том числе и одного из профильных министров правительства. Всего на здание совершило атаку пятеро террористов исламистской организации "Аш-Шабаб", трое из них были застрелены полицией.

В результате налета погибло 23 человек, еще более 30 ранены. Ответственность за атаку взяла на себя организация "Аш-Шабаб". Боевики также подготовили и начиненный тротилом автомобиль, который детонировал перед входом в гостиницу. Возможной причиной нападения считают версию о покушении на передовых лиц правительства, которые проводили рабочую встречу.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Сомали боевики " Аш-Шабаб" совершили атаку на военную базу правительственных войск.