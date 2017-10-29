В акватории Кубы бушует тропический шторм

Сообщается, что ураган мог сформироваться в водах Атлантического океана. Сейчас максимальная скорость ветра достигает - 18 м\с. Ураган "Филипп" двигается в северном направлении со скоростью около 13 м/с. Климатическая стихия уже принесла в Боготу проливные дожди. Синоптики прогнозируют движение стихии с сторону Флориды и Багамских островов. Власти американского штата уже предупредили население о возможном ударе стихии.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает особый статус, если скорость ветра в его центре достигает 17,4 м/с. Ранее США уже настиг ураган "Харви" и "Ирма", которые нанесли ущерба на 200 млрд долларов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в результате действия урагана " Харви" погибло 82 человека.