23:29 29.10.2017 | Происшествия | Новости
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Ураган "Герварт" убил в Европе пять человек

Ураган "Герварт", который обрушился на Европу в воскресенье, 29 октября, уже убил пять человек.

Ураган

По два человека погибли в Польше и Чехии из-за падения деревьев. Еще один человек стал жертвой стихийного удара в Германии. Тут из-за урагана 63-летний мужчина утонул на озере в Нижней Саксонии.

Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на десять часов вечера тысячи жителей Польши и Чехии остались без электроэнергии. Тут скорость ветра достигает 180 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине введен режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана " Герварт" в город. На дежурство были вызваны дополнительные бригады спасателей. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об ограничении движения из-за урагана.

Поезда не ходят в такие города, как Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Геттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг. В Гамбурге из-за шторма река Эльба вышла из берегов и затопила городскую набережную, а также часть улиц.


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