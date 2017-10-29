Ураган "Герварт" убил в Европе пять человек

По два человека погибли в Польше и Чехии из-за падения деревьев. Еще один человек стал жертвой стихийного удара в Германии. Тут из-за урагана 63-летний мужчина утонул на озере в Нижней Саксонии.

Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на десять часов вечера тысячи жителей Польши и Чехии остались без электроэнергии. Тут скорость ветра достигает 180 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине введен режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана " Герварт" в город. На дежурство были вызваны дополнительные бригады спасателей. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об ограничении движения из-за урагана.

Поезда не ходят в такие города, как Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Геттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг. В Гамбурге из-за шторма река Эльба вышла из берегов и затопила городскую набережную, а также часть улиц.