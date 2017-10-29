15:23 29.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Стрельба в столичном ресторане - раненый мужчина в критическом состоянии

Мужчина, которому выстрелили в голову в ресторане "Сушия", находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ НП.

Стрельба в столичном ресторане - раненый мужчина в критическом состоянии

На данный момент пострадавший находится под пристальным наблюдением медиков, однако угроза его жизни остается весомой. Секретарь также сообщила, что правоохранители уже обработали все видеоматериалы с места происшествия. Видео зафиксировало  троих злоумышленников: двое из них - люди молодого возраста, один пожилой мужчина. На всех преступников уже составлены фотороботы.

На месте стрельбы сейчас работает специальная экспертиза, которая должна подтвердить информацию о том, с какого оружия мужчине выстрелили в голову. Напомним, что инцидент произошел около суши-ресторана на метро Печерском, тогда трое неизвестных напали на мужчину и выстрелили ему в голову.

Как сообщалось в " УРА-Информ", злоумышленники сбежали с места преступления.


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