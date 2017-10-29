Стрельба в столичном ресторане - раненый мужчина в критическом состоянии

На данный момент пострадавший находится под пристальным наблюдением медиков, однако угроза его жизни остается весомой. Секретарь также сообщила, что правоохранители уже обработали все видеоматериалы с места происшествия. Видео зафиксировало троих злоумышленников: двое из них - люди молодого возраста, один пожилой мужчина. На всех преступников уже составлены фотороботы.

На месте стрельбы сейчас работает специальная экспертиза, которая должна подтвердить информацию о том, с какого оружия мужчине выстрелили в голову. Напомним, что инцидент произошел около суши-ресторана на метро Печерском, тогда трое неизвестных напали на мужчину и выстрелили ему в голову.

Как сообщалось в " УРА-Информ", злоумышленники сбежали с места преступления.