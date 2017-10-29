На Харьковщине в многоэтажке прогремел взрыв

Жители дома вызвали группу спасателей, на место происшествия выехали подразделения ГСЧС 4 отделения на АЦ и 2 АД. Сотрудники спасательной службы установили, что в одном их жилых помещений произошла утечка бытового газа, что потянуло за собой возгорание вещей в доме. Пожар удалось погасить в течении 10 минут.

В подъезде повылетали окна, у соседей полопались стекла, разрушена перегородка между соседней квартирой на четвертом этаже. Местные власти пообещали как можно скорее провести ремонт в помещении. Что стало причиной утечки газа в квартире устанавливают представители правоохранительных органов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Днепровском районе столицы в результате утечки газа прогремел взрыв.