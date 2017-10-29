На Харьковщине перевернулся автобус с детьми

В результате ДТП пострадало 20 человек, в том числе и пятеро учителей. Семеро школьников и два преподавателя получили травмы и их доставили в местный госпиталь, на данный момент их жизни ничего не угрожает. После осмотра врачей все пострадавшие были отпущены домой. Водитель автобуса отказался от осмотра медиками.

Правоохранители рассказали, что водитель микроавтобуса "Mercedes" врезался в "ВАЗ", который пытался повернуть налево. Сотрудники дорожно-транспортной полиции внесли инцидент в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 286.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в городе Изюм Харьковской области легковой автомобиль, грузовик и автобус попали в аварию. Пострадало двое детей.