В Непале пассажирский автобус упал в реку

Об этом сообщает АР.

Согласно данным издания, переполненный автобус съехал с дороги и упал в реку.

В результате инцидента погибли 30 человек, в том числе 11 детей. Около 16 пострадавших доставили в местные больницы.

В полиции подчеркивают, что пока не ясно число пропавших без вести, поскольку не было известно, сколько всего пассажиров находилось в автобусе до аварии.

Местные СМИ пишут, что водитель, возможно, был пьян. В результате аварии он получил травмы, однако сумел скрыться с места происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль. Согласно информации сайта, водитель автомобиля Geely Сумской регистрации не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды.