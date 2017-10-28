19:55 28.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Непале пассажирский автобус упал в реку

Пассажирский автобус упал в реку в районе Дхадинг в центральной части Непала, в результате чего погибли не менее 30 человек, включая 11 детей.

В Непале пассажирский автобус упал в реку

Об этом сообщает АР.

Согласно данным издания, переполненный автобус съехал с дороги и упал в реку.

В результате инцидента погибли 30 человек, в том числе 11 детей. Около 16 пострадавших доставили в местные больницы.

В полиции подчеркивают, что пока не ясно число пропавших без вести, поскольку не было известно, сколько всего пассажиров находилось в автобусе до аварии.

Местные СМИ пишут, что водитель, возможно, был пьян. В результате аварии он получил травмы, однако сумел скрыться с места происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль. Согласно информации сайта, водитель автомобиля Geely Сумской регистрации не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды. 


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