В Афганистане упал вертолет с военными США

Информацию об авиакатастрофе сегодня, 28 октября, официально обнародовала миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Отмечается, что один военный погиб в результате травм, еще шестеро, находившихся на борту, получили повреждения.

В то же время радикальное исламистское движение "Талибан" распространило в Twitter сообщение, что якобы вертолет сбили его боевики, однако заявление миссии НАТО это опровергает.

Инцидент произошел в провинции Логар на востоке страны, к югу от Кабула.

Воздушное судно выполняло операцию против боевиков. По неизвестной пока причине оно упало на территории, подконтрольной военнослужащим.

Представитель губернатора провинции Логар заявил, что вертолет потерпел крушение в результате того, что задел дерево.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юге Франции в коммуне Ногаро разбился легкомоторный авиалайнер. Так, в результате этого погиб один человек и еще один получил травмы.