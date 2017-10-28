18:17 28.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Теракт возле "Еспресо" был направлен исключительно против меня, - Мосийчук

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук дал показания следователям СБУ относительно теракта, произошедшего накануне вечером в Соломенском районе столицы. Дело расследуют Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией.

Теракт возле

Об этом рассказал народный депутат Украины на своей странице в Facebook.

"Только более трех часов давал показания следователю СБУ относительно обстоятельств террористического акта совершенного с целью моего убийства. Имею три основные версии. Я не буду их разглашать в интересах следствия", - сообщил он в Facebook. Также депутат добавил, что это дело расследует он сам и заверяет что найдет преступников, которые убили двоих невинных людей.  

Вообщем взрыв, который произошел, 25 октября, в Соломенском районе, было совершено умышленно, чтобы повредить именно жизни нардепа.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканал "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины. Происшествие квалифицируется, как "террористический акт". 


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