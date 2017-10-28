12:25 28.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине два человека погибли от удара током

Около поселка Загорочко Жидачевского района на Львовщине обнаружены трупы двух граждан.

На Львовщине два человека погибли от удара током

Такие данные распространили в профильном Департаменте облгосадминистрации Львовщины. Согласно этим данным – 27-го октября в 22:15 вечера около села Загорочко на Львовщине возле электрической опоры было обнаружено два трупа.

Так, обнаружили тела – жителя села Загорочко 1984-го года рождения и жителя поселка Садки – 1979-го года рождения. Предварительная причина смерти этих людей – это удар электрическим током.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в результате удара электрическим током погиб строитель. Это произошло в июле 2017 г. в Дарницком районе города.


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