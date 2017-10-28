На Донетчине мужчина подорвал гранату в кафе - ФОТО

По словам полицейских, один из посетителей во время выяснения отношений вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. В результате взрыва ранения получили два человека.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Мужчины рассказали, что телесные повреждения получили около местного развлекательного заведения, расположенного по ул. Белоусова.

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, житель Константиновки.

Во время осмотра у мужчины было изъято два предмета цилиндрической формы, похожие на взрыватели кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

Сейчас подозреваемого задержали. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в центре оккупированного Донецка произошел сильнейший взрыв в жилой пятиэтажке, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Как утверждают спасатели, эпицентр взрыва находился на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Красноармейская в центре Донецка.