Заммэр Вышгорода оказался наркоманом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В квартире чиновника во время обысков обнаружили и изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации чиновником наркотиков. Сам чиновник подозревается к незаконному завладению бюджетными средствами, которые предназначались для проведения ремонтных работ.

Правооохранители провели обыск в офисах, где проводил работу чиновник, а также изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, на которых может находиться информация об хищениях бюджетных средств.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Соломенский суд столицы арестовал трех фигурантов дела о хищении более 27 млн гривен Южно-Украинской АЭС.