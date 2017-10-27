14:43 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Заммэр Вышгорода оказался наркоманом

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области провели задержание заместителя мэра Вышгорода, которого уличили в хранении наркотических средств.

Заммэр Вышгорода оказался наркоманом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В квартире чиновника во время обысков обнаружили и изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации чиновником наркотиков. Сам чиновник подозревается к незаконному завладению бюджетными средствами, которые предназначались для проведения ремонтных работ.

Правооохранители провели обыск в офисах, где проводил работу чиновник, а также изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, на которых может находиться информация об хищениях бюджетных средств.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Соломенский суд столицы арестовал трех фигурантов дела о хищении более 27 млн гривен Южно-Украинской АЭС.


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