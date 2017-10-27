12:42 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области сгорел рейсовый автобус - ФОТО

В Винницкой области в четверг вечером, 26 октября, прямо на ходу загорелся рейсовый автобус.

В Винницкой области сгорел рейсовый автобус - ФОТО

На момент возгорания в салоне пассажиров не было. Водитель также успел покинуть автобус, поэтому никто во время инцидента не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям автобус загорелся во время движения на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Причины возгорания пока не известны.

Спасатели прибыли на место инцидента и потушили огонь за 12 минут, однако автобус сгорел полностью. Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Овидиопольском районе Одесской области во время пожара погибло два человека. Тут горело надворное сооружение в селе Великодолинское.


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