В Венесуэле автобус столкнулся с фургоном, погибли девять человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять человек. Еще 28 пассажиров получили травмы.

Как сообщает местное издание El Universal, авария произошла в штате Гуарико. Тут автобус, по неизвестным пока причинам, столкнулся с фурой, а затем перевернулся. На месте трагедии сейчас работают пожарные и спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в финском городе Раасепори в четверг утром, 26 октября, на железнодорожном переезде поезд въехал в военный автомобиль. В результате аварии есть погибшие и много раненых. Их количество в данный момент уточняется.