09:15 27.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле автобус столкнулся с фургоном, погибли девять человек - ФОТО

В Венесуэле в пятницу утром, 27 октября, пассажирский автобус попал в аварию.

В Венесуэле автобус столкнулся с фургоном, погибли девять человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять человек. Еще 28 пассажиров получили травмы.

Как сообщает местное издание El Universal, авария произошла в штате Гуарико. Тут автобус, по неизвестным пока причинам, столкнулся с фурой, а затем перевернулся. На месте трагедии сейчас работают пожарные и спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в финском городе Раасепори в четверг утром, 26 октября, на железнодорожном переезде поезд въехал в военный автомобиль. В результате аварии есть погибшие и много раненых. Их количество в данный момент уточняется.


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